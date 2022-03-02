Benzin, Motorin, LPG ve Mazota yeniden zam mı geldi? 2 Mart Çarşamba Akaryakıta tekrardan zam mı geldi? Yeni zamlar ne kadar, kaç kuruş oldu?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza yeniden zam geldi. Dün 33 kuruş zam yapılan LPG Oto gaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 61 kuruş daha zam yapıldı. Ek olarak geçtiğimiz gün, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bunun ardından benzine yeniden zam yapıldı mı merak edildi. Peki, benzine tekrar zam mı geldi? Mazota tekrar zam mı geldi? Motorine yeniden zam mı geldi? Mazot güncel fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar...

BENZİN, MOTORİN VE MAZOTA TEKRARDAN ZAM MI GELDİ? (1-2 MART SALI-ÇARŞAMBA)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak. Ancak vatandaşlar, gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı tarife üzerinden akaryakıt almak istemeyince istasyon önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 16,76 TL

16,76 TL İzmir'de benzinin litresi : 16,87 TL

16,87 TL Ankara'da benzinin litresi : 16,85 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 16,99TL

16,99TL İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 17,08 TL

17,08 TL Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 17,08 TL

LPG'YE ZAM MI GELDİ? (1-2 MART 2022)

EPGİS açıklamasında "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadesi yer aldı.

Dün de 33 kuruş zam gelen LPG Oto gaza böylelikle 1 gün arayla gelen zam miktarı 94 kuruş oldu.

Güncel LPG fiyatları:

İstanbul'da LPG'nin litresi : 10,68 TL

10,68 TL İzmir'de LPG'ninlitresi : 10,62 TL

10,62 TL Ankara'da LPG'ninlitresi : 10,78 TL

BENZİN'E ZAM MI GELDİ? (GÜNCEL FİYATI)

Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

MOTORİN'E ZAM MI GELDİ? (GÜNCEL FİYATI)

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

FİYATLANDIRMA NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

LPG'de bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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