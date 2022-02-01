Benzin, Motorin, LPG ve Mazota yeniden zam mı geldi? 1-2 Şubat Çarşamba Akaryakıta tekrardan zam mı geldi? Yeni zamlar ne kadar, kaç kuruş oldu?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza yeniden zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Benzinin litre fiyatı 39, motorinin litre fiyatı ise 32 kuruş arttı. Zammın ardından İstanbul'da motorin 14,61'den, benzin 14,46'dan satılacak. Bunun ardından benzine yeniden zam yapıldı mı merak edildi. Peki, benzine tekrar zam mı geldi? Mazota tekrar zam mı geldi? Motorine yeniden zam mı geldi? Mazot güncel fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar...

BENZİN, MOTORİN VE MAZOTA TEKRARDAN ZAM MI GELDİ? (1-2 ŞUBAT SALI-ÇARŞAMBA)

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte zam geldi. Benzinin litre fiyatı 39, motorinin litre fiyatı ise 32 kuruş arttı. Zammın ardından İstanbul'da motorin 14,61'den, benzin 14,46'dan satılacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 39 ve motorine ise 32 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.

Güncel zam oranları (1 Şubat Salı):

Zammın ardından Ankara'da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir'de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.

Güncel Benzin fiyatları:

İstanbul'da : 14,46 TL

14,46 TL Ankara'da : 14,53 TL

14,53 TL İzmir'de : 14,55 TL

Güncel Mazot fiyatları:

İstanbul'da : 14,61 TL

14,61 TL Ankara'da : 14,68 TL

14,68 TL İzmir'de : 14,68 TL

BENZİN'E ZAM MI GELDİ?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir'de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.

MOTORİN'E ZAM MI GELDİ?

Ankara ve İzmir'de ortalama 14,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı, 14,68 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,29 liradan 14,61 liraya yükselecek.

FİYATLANDIRMA NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

LPG'de bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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