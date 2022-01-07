Benzin, Motorin, LPG ve Mazota yeniden zam mı geldi? 7 Ocak Cuma Akaryakıta tekrardan zam mı geldi? Yeni zamlar ne kadar, kaç kuruş oldu?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza yeniden zam geldi. EPGİS alınan bilgiye göre, benzinin fiyatı İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya yükseldi. Motorin ise 94 kuruş zamla, İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıktı. Fiyat artışı pompaya yansıyacak. Bunun ardından benzine yeniden zam yapıldı mı merak edildi. Peki, benzine tekrar zam mı geldi? Mazota tekrar zam mı geldi? Motorine yeniden zam mı geldi? Mazot güncel fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar...

BENZİN, MOTORİN VE MAZOTA TEKRARDAN ZAM MI GELDİ? (7 OCAK CUMA)

Benzin ve motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Böylece 63 kuruş artışla, benzinin fiyatı İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya yükseldi. Motorin ise 94 kuruş zamla, İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıktı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 63, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam geldi. Buna göre benzin fiyatı Ankara'da 13,01 liradan 13,64 liraya, İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya yükseldi. Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 13,78 lira olacak.

Güncel zam oranları (7 Ocak Cuma):

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 63, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam geldi.

Güncel Benzin fiyatları:

İstanbul'da : 13,57 TL

13,57 TL Ankara'da : 13,64 TL

13,64 TL İzmir'de : 13,65 TL

BENZİN'E ZAM MI GELDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir'de 13,02 liradan 13,65 liraya çıkacak.

MOTORİN'E ZAM MI GELDİ?

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.

FİYATLANDIRMA NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

LPG'de bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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