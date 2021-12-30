Benzin, Motorin, LPG ve Mazota yeniden zam mı geldi? 30 Aralık Perşembe Akaryakıta tekrardan zam mı geldi? Yeni zamlar ne kadar, kaç kuruş oldu?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza yeniden zam geldi. EPGİS alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak. Fiyat artışı pompaya yansıyacak. Bunun ardından benzine yeniden zam yapıldı mı merak edildi. Peki, benzine tekrar zam mı geldi? Mazota tekrar zam mı geldi? Motorine yeniden zam mı geldi? Mazot güncel fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar...

BENZİN, MOTORİN VE MAZOTA TEKRARDAN ZAM MI GELDİ? (30 ARALIK PERŞEMBE)

Dünden bu yana doların Türk Lirası karşısında değer kazanmasıyla akaryakıt fiyatlarına hemen zam yansıdı. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, Ankara'da 11,69 liradan 12,37 liraya ve İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Güncel zam oranları (30 Aralık Perşembe):

EPGİS alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

Güncel Benzin fiyatları:

İstanbul'da : 12,31 TL

Ankara'da : 12,37 TL

İzmir'de : 12,39 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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