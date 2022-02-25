Benzin, Mazot, Motorine ve LPG'ye zam mı geldi? 25-26 Şubat Benzine ve Akaryakıta zam mı yapıldı? Mazot ne kadar, kaç TL? LPG kaç lira, ne kadar?

Akaryakıta zam mı geldi? Benzine zam mı geldi? Mazota zam mı geldi? Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bugün benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Bugünkü zamlarından ardından Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak. Peki, Benzine zam mı geldi? 26 Şubat Mazota zam mı geldi, kaç TL oldu? Mazota ne kadar zam geldi? LPG'ye zam geldi mi? Motorin'e zam mı geldi?

BENZİN VE MAZOTE YENİ ZAM GELDİ Mİ? (25-26 ŞUBAT 2022) [GÜNCEL ZAMLAR]

Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırmasının ardından brent petrolün varili 100 doları aşarak son 8 yılın yüksek seviyesine yükseldi. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan petrol fiyatlarının bu denli artması akaryakıt fiyatlarına rekor zammı kaçınılmaz kıldı. Bugün benzinin litresine 1 lira 61 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu zamdan sonra vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruk oluşturdu.

26 Şubat gece yarısı itibariyle benzin ve mazot zamlı fiyatlar üzerinden satılacak. Güncel zamlar aşağıdaki gibidir:

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI? KAÇ TL ZAM GELDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak. Ancak vatandaşlar, gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı tarife üzerinden akaryakıt almak istemeyince istasyon önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 16,76 TL

16,76 TL İzmir'de benzinin litresi : 16,87 TL

16,87 TL Ankara'da benzinin litresi : 16,85 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 16,99TL

16,99TL İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 17,08 TL

17,08 TL Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 17,08 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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