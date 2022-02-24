Benzin, Mazot, LPG ve Motorine zam mı geldi? 24-25 Şubat Akaryakıt ve Benzine zam mı yapıldı? Mazot kaç TL, ne kadar? LPG kaç lira, ne kadar?

Akaryakıta zam mı geldi? Benzine zam mı geldi? Mazota zam mı geldi? Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Güncel zam yapılmadı. En son yapılan zamlara göre Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak. Peki, Benzine zam mı geldi? 24 Şubat Mazota zam mı geldi, kaç TL oldu? Mazota ne kadar zam geldi? LPG'ye zam geldi mi? Motorin'e zam mı geldi?

BENZİN VE MAZOTE YENİ ZAM GELDİ Mİ? (24 ŞUBAT 2022)

24 - 25 Şubat tarihiyle mazota zam geleceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

En son yapılan zamlar aşağıdaki gibidir:

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Son dönemde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Perşembe günü LPG otogaza gelen 40 kuruşluk zammın ardından 7 Şubat 2022 gece yarısından itibaren de motorine 80 kuruş zam geldi. Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

BENZİNE ZAM VAR MI?

8 Şubat 2022 itibarıyla, son dönemde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Perşembe günü 40 kuruşluk LPG otogaz zammı, dün 80 kuruşluk motorin zammından sonra bir büyük zam da benzine geldi. Benzinin litresi Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 15,18 TL

15,18 TL İzmir'de benzinin litresi : 15,29 TL

15,29 TL Ankara'da benzinin litresi : 15,27 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 15,42 TL

15,42 TL İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL

15,51 TL Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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