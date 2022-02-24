Benzin, Mazot, LPG ve Motorine zam mı geldi? 24-25 Şubat Akaryakıt ve Benzine zam mı yapıldı? Mazot kaç TL, ne kadar? LPG kaç lira, ne kadar?
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Doların yükselmesiyle birlikte benzin ve mazot fiyatlarına zam mı gelecek merak edildi. En son yapılan zam 8-9 Şubat tarihlerindeydi. Peki, Benzine zam mı geldi? 24-25 Şubat 2022 benzine ve mazota zam mı yapılacak? Mazot kaç TL, ne kadar? LPG kaç lira, ne kadar? Güncel benzin fiyatları! Benzine zam mı geldi? 24 Şubat Mazota zam mı geldi, kaç TL oldu? Mazota ne kadar zam geldi? LPG'ye zam geldi mi? Motorin'e zam mı geldi? merak etti. İşte detaylar...
Akaryakıta zam mı geldi? Benzine zam mı geldi? Mazota zam mı geldi? Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Güncel zam yapılmadı. En son yapılan zamlara göre Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak. Peki, Benzine zam mı geldi? 24 Şubat Mazota zam mı geldi, kaç TL oldu? Mazota ne kadar zam geldi? LPG'ye zam geldi mi? Motorin'e zam mı geldi?
24 - 25 Şubat tarihiyle mazota zam geleceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
En son yapılan zamlar aşağıdaki gibidir:
Son dönemde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Perşembe günü LPG otogaza gelen 40 kuruşluk zammın ardından 7 Şubat 2022 gece yarısından itibaren de motorine 80 kuruş zam geldi. Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.
8 Şubat 2022 itibarıyla, son dönemde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Perşembe günü 40 kuruşluk LPG otogaz zammı, dün 80 kuruşluk motorin zammından sonra bir büyük zam da benzine geldi. Benzinin litresi Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.
Güncel Benzin Litre Fiyatları:
Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.
- İstanbul'da benzinin litresi : 15,18 TL
- İzmir'de benzinin litresi : 15,29 TL
- Ankara'da benzinin litresi : 15,27 TL
Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.
- İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 15,42 TL
- İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL
- Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.