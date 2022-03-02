Güncel benzin fiyatları ne kadar? Benzin fiyatlarının 20 TL'ye yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Benzin litre fiyatı 20 TL olur mu? Motorin ve Mazot'un litre fiyatı 20 TL'ye çıkar mı? Benzin ve mazot fiyatı 20 TL'ye yükselir mi? merak etti. Detaylar sizlerle...

BENZİN VE MAZOTA ZAM MI GELDİ? (3 MART PERŞEMBE 2022)

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam geldi. Buna göre; Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak. Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.

Benzin ve motorin fiyatlarında bir kez daha değişim yaşandı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

BENZİN FİYATLARI 20 TL'Yİ GEÇER Mİ?

Şuanda İstanbul'da benzinin litresi 17,44 TL'dir. Mazotun litresi ise 17,59 TL'dir. Eğer Rusya-Ukrayna krizi devam ederse ve dolar yükselmeye devam ederse akaryakıt fiyatlarının tekrardan artacağı tahmin ediliyor. Ekonomist Remzi Özdemir yaptığı açıklamasında, benzin fiyatlarının 20 TL'yi aşabileceğini ifade etti. Remzi Özdemir, Rusya-Ukrayna krizinin petrol fiyatlarını artışa geçirdiğini belirtti. Benzin ve mazot fiyatlarının Türkiye'de 20 lirayı geçebileceğini belirtti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 2022

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul'da benzinin litresi : 17,44 TL

İzmir'de benzinin litresi : 17,55 TL

Ankara'da benzinin litresi : 17,53 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 17,59 TL

İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 17,67 TL

Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 17,67 TL

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