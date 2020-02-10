Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine çevirmişler

10.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:00

Yalova'da benzin istasyonunun arka tarafında sahte içki imalathanesi ortaya çıktı.



Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir benzin istasyonuna operasyon yaptı. Aramada benzin istasyonunun arka tarafındaki bir noktada oluşturulan sahte içki imalathanesi tespit edildi. Yapılan aramada ayrıca 14 litre sahte şarap, 48 adet sahte bira ile şişeler ve aparatlar ele geçirildi. Olayla alakalı 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA