Benzin istasyonundan yakıt alıp ücret ödemeden kaçan şahıslar kamerada
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Benzin istasyonundan yakıt alıp ücret ödemeden kaçan şahıslar kamerada

Esenler'de çaldıkları plakaları kiraladıkları araca takıp akaryakıt istasyonundan yakıt alan ve parasını ödemeden kaçan şahıslar yakayı ele verdi.

05.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:41
Benzin istasyonundan yakıt alıp ücret ödemeden kaçan şahıslar kamerada

'de çaldıkları plakaları kiraladıkları araca takıp akaryakıt istasyonundan yakıt alan ve parasını ödemeden kaçan şahıslar yakayı ele verdi. Şahısların ve 'dan yakıt alma anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Esenler'de geçtiğimiz günlerde plaka hırsızlığı yaşanmıştı. Çalınan plakaların başka kiralık bir araca takıldığı tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları plakaları farklı araçlara takıp Pendik ve Kartal ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarından değişik tarihlerde yakıt aldığını belirleyen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda olaya karışan kiralık bir aracın Pendik'te görülmesi üzerine aracın gerçek plakaları tespit edildi. Aracı kiraladıkları tespit edilen Burak A. (25) ve Yunus Ö. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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