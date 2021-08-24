Benzin istasyonundaki hırsızlık kameraya yansıdı
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Benzin istasyonundaki hırsızlık kameraya yansıdı

Benzin istasyonundaki hırsızlık kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir benzin istasyonunun market kısmında meydana gelen cep telefonu ve gıda hırsızlığı kameraya yansıdı.

Bursa'da bir benzin istasyonunun market kısmında meydana gelen cep telefonu ve gıda hırsızlığı kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Bursa-İstanbul yolu üzerinde bulunan bir benzinliğin marketinde meydana geldi. İddiaya göre, markette dolaşan bir kişi, 150 liralık alışveriş yaptıktan sonra kasaya geldi. Temassız özel kartı post cihazına okuttu, fakat cihaz kabul etmeyince kasiyer şifre girmesini istedi. Şifreyi bilmediğini söylen şahıs, aldığı ürünlerden birazını bıraktı. Aldığı araç silgecini kasiyerden değiştirmesini istediği sırada, kasada duran cep telefonunu ve birçok ürünü alarak kayıplara karıştı. Geri döndüğünde kasada cep telefonunu bulamayan kasiyer, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği hırsızı arıyor.

Reyonda başka bir şeyle uğraştığı sırada durumu fark edemeyen Aydın Fikret Kara, "Gece vardiyasında bulunduğum sırada tanımadığım bir müşteri bisikletle markete geldi. Markete giren şahıs ilk lavaboyu kullanacağını söyledi. Bisikletime göz kulak olur musun diye sordu. Çıktıktan sonra içeride alışveriş yaptığını gördüm. Ben de alışveriş yaptığını görünce içeri girdim. Ürünleri okutmaya başladım. Kendimce çalıntı olduğunu düşündüğüm bir kartla temassız ödeme yapmaya çalıştı. Temassız ödemeye banka onay vermeyince şifre girmesini istedim. Kabul etmedi. Kartı tekrar iade ettim. Üzerinde olan nakit parayla ödeyebilecek kadar aldı. Diğer ürünleri iade etti. Sonra ben de görünüşüne aldanarak dışarıdaki müşteriye yardımcı olmak için yanına gittim. O esnada kameranın önünde telefonumu şarjdan çekerek arkasına bile bakmadan soğuk kanlı bir şekilde basıp gitmiş. Ortalama zarar 3 bin 500 lira civarında. Telefonumda çocuklarımın görüntüleri vardı. Onlar da gitti. İnşallah en kısa sürede bulunur" dedi. - BURSA

Benzin istasyonundaki hırsızlık kameraya yansıdı
Benzin istasyonundaki hırsızlık kameraya yansıdı
Benzin istasyonundaki hırsızlık kameraya yansıdı
Benzin istasyonundaki hırsızlık kameraya yansıdı
Benzin istasyonundaki hırsızlık kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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