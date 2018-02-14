Benzin İstasyonunda Silahlı Soygun

Bursa'da kar maskeli ve silahlı 2 kişi, bir benzin istasyonunun market kısmını soydu. Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ellerinde silah olan ve yüzlerinde kar maskesi bulunan 2 kişi, benzin istasyonuna girerek ellerindeki silah ile ateş açtı. Daha sonra kasada bulunan Hasan T. (54) ile Levent K.'nın (22) yanlarına gelen kişiler, kasadaki paraları kendilerine vermesini söyleyerek tehdit etti. Kasadaki 5 bin lira nakit parayı alan hırsızlar, Levent K., ile Hasan T.'yi de darp etti. Paraları alan 2 soyguncu, olay yerinden kaçtı.

Polis, şahısları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

(İHA)