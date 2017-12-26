Pompacı, Benzin İstasyonunda Sigara İçen Gence Hayatının Dersini Verdi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, benzin istasyonua gelen bir araçtan inen yolcu sigarasını söndürmeyip istasyon içinde içmeye devam etti. Hem kendinin hem de çevredekilerin canını hiçe sayıp tehlikeye atan adama gereken cevabı bir çalışan verdi. Aldığı yangın söndürme tüpünü adamın üstüne sıkınca, umursamaz müşteri neye uğradığını şaşırdı. Benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada oldukça ilgi çekti.