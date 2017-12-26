Pompacı, Benzin İstasyonunda Sigara İçen Gence Hayatının Dersini Verdi
Bulgaristan'da bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına takılan görüntüler oldukça ilginçti. İstasyon içinde sigara içen adam, bir çalışanın gazabına uğradı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, benzin istasyonua gelen bir araçtan inen yolcu sigarasını söndürmeyip istasyon içinde içmeye devam etti. Hem kendinin hem de çevredekilerin canını hiçe sayıp tehlikeye atan adama gereken cevabı bir çalışan verdi. Aldığı yangın söndürme tüpünü adamın üstüne sıkınca, umursamaz müşteri neye uğradığını şaşırdı. Benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada oldukça ilgi çekti.
YORUMLAR (7)
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Çalışan yanlış yapmış tüple kafasına ağzına vuracaktıııııı...bak bakalım bi daha sigara içecek ağız kalirmiydı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hiçde inandırıcı değil önceden yazılmış bir senaryoCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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çok güzel yapmış milletin hayatnı riske atmaya kimsenin hakkı yoktur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KESİN ADANALIDIR HIRRİMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Eskiden camilere giremiyorduk nemazımızı kılamıyorduk yolda döviyorlardı, tüpgazı rüşvetle alıyorduk sigara yoktu, şeker kuyruklarına giriyorduk hep chp yüzünden . Ama şimdi öylemi asgari ücret alıyorum herkesin arabası var en pahalı cep telefonları herkes çok güzel pahalı giyiniyor evimi aldım şükür arabamda var rahat rahat geçiniyorum herkeste geçiniyor, aç kalmadı devlet biyiklerimizde allah razı olsun hep onların sayesinde, allah başımızdan 100 sene daha eksik etmesin onları ülkem süper güç olur.Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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AdaaaaaamCevap Yaz Yayından Kaldır
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hak etmiş haa türkiyede olsa pompacıyı işten çıkarırlar o ayrıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır