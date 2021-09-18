Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'de bir benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra gitmeye hazırlanan otomobil alev aldı.

Çanakkale'de bir benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra gitmeye hazırlanan otomobil alev aldı. Araç sürücüsü, arka koltukta bulunan kadın ile kucağındaki çocuğunun can havliyle kaçtığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay dün akşam 20.30 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolunda bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Yakıt pompasının yanına yaklaşan ve dolum işlemini tamamlayan sürücü, gitmeye hazırlanırken bir an da otomobilinin motor kısmında alevler çıkmaya başladı. Araçtan inen sürücü ile arka koltukta bulunan kadın, kucağındaki çocuğunu alarak can havliyle kaçmaya başladı.

Arabanın alev aldığını gören benzin istasyonunda görevli iki kişi, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede söndürülmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Korku dolu o anlar da saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. - ÇANAKKALE

Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Otomobil takla attı, otoyolda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil takla attı, otoyolda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı

 Polis memuru canını hiçe sayıp intihar girişimini böyle önledi

Polis memuru canını hiçe sayıp intihar girişimini böyle önledi

 Otomobil yön levhasına ok gibi saplandı! Sürücü yaşam mücadelesi veriyor

Otomobil yön levhasına ok gibi saplandı! Sürücü yaşam mücadelesi veriyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Adnan Menderes Binali Yıldırım Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Arda Turan Şenol Güneş Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 13:28:21. #1.17#