Benzin istasyonuna kaçak içki operasyonu
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Benzin istasyonuna kaçak içki operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir benzin istasyonuna düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 669 şişe içki ele geçirildi.

Benzin istasyonuna kaçak içki operasyonu
12.06.2020 19:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:43

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir benzin istasyonuna düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 669 şişe içki ele geçirildi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe genelinde gümrük kaçağı, sahte bandrollü içki satışı ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarda Kestel Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, gümrük kaçağı ve bandrolsüz 669 şişe içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.S. (34) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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