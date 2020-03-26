Benzin istasyonu çıkışındaki korkutan kaza kamerada
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Benzin istasyonu çıkışındaki korkutan kaza kamerada - Haber
Turhal, Tokat, 3. Sayfa

Benzin istasyonu çıkışındaki korkutan kaza kamerada

Benzin istasyonu çıkışındaki korkutan kaza kamerada Tokat'ın Turhal ilçesinde benzin istasyonundan çıkan otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kaza anı mobese kameralarınca görüntülendi.

26.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:55
Benzin istasyonu çıkışındaki korkutan kaza kamerada

Benzin istasyonu çıkışındaki korkutan kaza kamerada

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde benzin istasyonundan çıkan otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kaza anı mobese kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından 2020 yılının Mart ayında mobese kameralarına yakalanan trafik kazaları kamuyu ile paylaşıldı. Başkanlık tarafından paylaşılan trafik kazası görüntülerinden birisi de Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşanan kaza oldu. Görüntülerde Turhal-Tokat Karayolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonundan çıkan otomobile, yolda seyreden hafif ticari aracın çarpıştığı görüntüler yer aldı.

Benzin istasyonu çıkışındaki korkutan kaza kamerada

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Benzin istasyonu çıkışındaki korkutan kaza kamerada

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haber
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
Survivor Berna'nın iç çamaşırlı karantina pozuna beğeni yağdı Haber
Survivor Berna'nın iç çamaşırlı karantina pozuna beğeni yağdı
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza Haber
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza
Bir kentimiz için 'Evde tutamıyoruz' deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haber
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
Bakan Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip iki bölgeyi uyardı Haber
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haber
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske bulamıyor
Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske bulamıyor
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü
Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Akgül Yılmaz Erdoğan Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Benzin istasyonu çıkışındaki korkutan kaza kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 14:42:59. #1.15#
title