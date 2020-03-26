Benzin istasyonu çıkışındaki korkutan kaza kamerada Benzin istasyonu çıkışındaki korkutan kaza kamerada Tokat'ın Turhal ilçesinde benzin istasyonundan çıkan otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kaza anı mobese kameralarınca görüntülendi.

Benzin istasyonu çıkışındaki korkutan kaza kamerada

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde benzin istasyonundan çıkan otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kaza anı mobese kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından 2020 yılının Mart ayında mobese kameralarına yakalanan trafik kazaları kamuyu ile paylaşıldı. Başkanlık tarafından paylaşılan trafik kazası görüntülerinden birisi de Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşanan kaza oldu. Görüntülerde Turhal-Tokat Karayolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonundan çıkan otomobile, yolda seyreden hafif ticari aracın çarpıştığı görüntüler yer aldı.

Kaynak: İHA