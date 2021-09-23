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Benzin istasyonu arkasındaki hurdalıkta çıkan yangın panikletti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Benzin istasyonu arkasındaki hurdalıkta çıkan yangın panikletti

Aydın'ın Efeler ilçesinde benzin istasyonu arkasındaki hurdalık alanda çıkan yangın panik oluşturdu.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde benzin istasyonu arkasındaki hurdalık alanda çıkan yangın panik oluşturdu.

Yangın, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Serçeköy Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonun arkasındaki hurda deposunda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdaların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yangının büyüyerek benzin istasyonuna sıçrama ihtimaline karşı kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların çabalarına rağmen alevler söndürülemeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında maddi çapta hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Benzin istasyonu arkasındaki hurdalıkta çıkan yangın panikletti

Benzin istasyonu arkasındaki hurdalıkta çıkan yangın panikletti

Benzin istasyonu arkasındaki hurdalıkta çıkan yangın panikletti

Benzin istasyonu arkasındaki hurdalıkta çıkan yangın panikletti

Benzin istasyonu arkasındaki hurdalıkta çıkan yangın panikletti

Benzin istasyonu arkasındaki hurdalıkta çıkan yangın panikletti

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