Benzin indirimi ne zaman başlıyor? Benzin ne kadar, kaç TL?
Son dönemde üst üste zam gelen akaryakıttan bu kez güzel haber geldi. Akaryakıta peş peşe yapılan zamlar vatandaşın belini bükerken bu defa sevindiren bir haber geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geleceğini açıkladı. Peki, Benzin indirimi ne zaman başlıyor? Benzin ne kadar, kaç TL?
Benzin indirimi ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı. Benzine ne kadar indirim geldi, ne kadar oldu? Benzin ne kadar, kaç TL?
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim yapıldı. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 8.13'den, Ankara ve İzmir'de ise 8.20'den satılacak.
Son dönemde art arda gelen zamların ardından bu kez güzel haber geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,13 liraya, Ankara'da ise 8,20 liraya gerileyecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı.
Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,45 liradan 8,13 liraya, Ankara'da 8,52 liradan 8,20 liraya, İzmir'de ise 8,54 liradan 8,22 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.