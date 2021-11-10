Benzin indirimi ne zaman başlıyor? Benzin ne kadar, kaç TL?

Benzin indirimi ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı. Benzine ne kadar indirim geldi, ne kadar oldu? Benzin ne kadar, kaç TL?

BENZİN İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim yapıldı. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 8.13'den, Ankara ve İzmir'de ise 8.20'den satılacak.

SON DAKİKA BENZİNE İNDİRİM VAR MI?



Son dönemde art arda gelen zamların ardından bu kez güzel haber geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,13 liraya, Ankara'da ise 8,20 liraya gerileyecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı.

BENZİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 8,13 LİRADAN SATILACAK

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,45 liradan 8,13 liraya, Ankara'da 8,52 liradan 8,20 liraya, İzmir'de ise 8,54 liradan 8,22 liraya gerileyecek.

FİYATLAR ŞİRKET VE KENTLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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