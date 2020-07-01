Benzin deposu içinde poşetlere sarılı 6 bin 800 gram uyuşturucu ele geçirildi Benzin deposu içinde poşetlere sarılı 6 bin 800 gram uyuşturucu ele geçirildi Polisin narkotik köpeği destekli aramasında uyuşturucu benzin dolu depodan çıktı Naylon poşetlere sarılı uyuşturucuya el konuldu Antalya' da polisin yaptığı operasyonda aracının yakıt deposunda benzin içine...

Benzin deposu içinde poşetlere sarılı 6 bin 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Polisin narkotik köpeği destekli aramasında uyuşturucu benzin dolu depodan çıktı

Naylon poşetlere sarılı uyuşturucuya el konuldu

ANTALYA - Antalya' da polisin yaptığı operasyonda aracının yakıt deposunda benzin içine poşetle saklanmış 6 bin 800 gram uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 29 Haziran Pazartesi günü Diyarbakır'dan Manavgat'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisine ulaştı.

Ekipler, Alanya Konaklı mevkiinde sevkiyatın yapılacağı aracı takip ederek, kontrollü şekilde Manavgat ilçe sınırına girmesini bekledi. İlçe sınırına giren araç, D-400 Karayolu üzeri Çamlık mevkiinde durduruldu. Sürücü H.C'nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri aracı aramak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada, arka yolcu koltuğu altında bulunan benzin deposu içinde naylon poşetlere sarılı vaziyette 10 paket halinde toplam 6 bin 800 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.C., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA