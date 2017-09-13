Benzema'ya Astronomik Serbest Kalma Bedeli
Fransız futbolcunun Real Madrid ile bu hafta imzalaması beklenen yeni sözleşmesinde 1 milyar euroluk serbest kalma hükmü yer alacak.
Benzema'ya astronomik serbest kalma bedeli
Fransız futbolcunun Real Madrid ile bu hafta imzalaması beklenen yeni sözleşmesinde 1 milyar euroluk serbest kalma hükmü yer alacak.Real Madrid'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatmayı planladığı Karim Benzema için astronomik bir serbest kalma bedeli belirlediği iddia edildi.
France Football'da yer alan habere göre, eflatun-beyazlıların tarihindeki en golcü 8. isim olan 29 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesinde "1 milyar euro karşılığında serbest kalma" hükmü yer alacak.
2009 yılında Lyon'dan transfer edilen Benzema için o dönem belirlenen serbest kalma bedeli 41 milyon euroydu. Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü Fransız futbolcusu olan Benzema için bu denli yüksek bir serbest kalma bedelinin tercih edilmesinin nedeni olarak, transfer piyasasının geldiği nokta gösteriliyor. PSG bu transfer döneminde Barcelona'dan Neymar'ı, 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katmıştı.
Real Madrid, geçtiğimiz yıl sözleşmesini yenilediği Cristiano Ronaldo'nun kontratına da 1 milyar euroluk serbest kalma maddesi eklemişti.
Aynı başlıktaİspanya LigiReal MadridEkipCristiano RonaldoSporcuKarim BenzemaSporcu
Kaynak: EuroSport.com