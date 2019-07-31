Benzema's Hat-trick - Fenerbahçe
Real Madrid, Audi Kupası 2019'u bir galibiyetle tamamladı. Zidane takımı Fenerbahçe'yi her iki taraf için de saldıran bir şaheser olarak gördü. Karim Benzema, Nacho ve Mariano'un 5-3 galibiyetini kapatmasından önceki ilk üç Beyaz golü net olarak gösteriyi çaldı.
Real Madrid, Audi Kupası 2019'u bir galibiyetle tamamladı. Zidane takımı Fenerbahçe'yi her iki taraf için de saldıran bir şaheser olarak gördü. Karim Benzema, Nacho ve Mariano'un 5-3 galibiyetini kapatmasından önceki ilk üç Beyaz golü net olarak gösteriyi çaldı.
Kaynak: Dugout
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