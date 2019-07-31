Benzema's Hat-trick - Fenerbahçe

Real Madrid, Audi Kupası 2019'u bir galibiyetle tamamladı. Zidane takımı Fenerbahçe'yi her iki taraf için de saldıran bir şaheser olarak gördü. Karim Benzema, Nacho ve Mariano'un 5-3 galibiyetini kapatmasından önceki ilk üç Beyaz golü net olarak gösteriyi çaldı.

31.07.2019 22:21

Real Madrid, Audi Kupası 2019'u bir galibiyetle tamamladı. Zidane takımı Fenerbahçe'yi her iki taraf için de saldıran bir şaheser olarak gördü. Karim Benzema, Nacho ve Mariano'un 5-3 galibiyetini kapatmasından önceki ilk üç Beyaz golü net olarak gösteriyi çaldı.

Kaynak: Dugout

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