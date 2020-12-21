Benzema'nın Real Madrid Forması İle İlk Anları

Karim Benzema, 9 Temmuz 2009'da Real Madrid oyuncusu olarak basına ve dünyaya tanıtıldı. Fransız oyuncu, kulüpte geçirdiği süre boyunca; 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Dünya Kulüpler Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 3 Lig şampiyonluğu, 2 Copa del Rey kupaları ve 3 İspanyol Süper Kupası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.