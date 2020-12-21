Benzema'nın Real Madrid Forması İle İlk Anları
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Benzema'nın Real Madrid Forması İle İlk Anları

21.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:16

Karim Benzema, 9 Temmuz 2009'da Real Madrid oyuncusu olarak basına ve dünyaya tanıtıldı. Fransız oyuncu, kulüpte geçirdiği süre boyunca; 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Dünya Kulüpler Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 3 Lig şampiyonluğu, 2 Copa del Rey kupaları ve 3 İspanyol Süper Kupası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.

Karim Benzema, 9 Temmuz 2009'da Real Madrid oyuncusu olarak basına ve dünyaya tanıtıldı. Fransız oyuncu, kulüpte geçirdiği süre boyunca; 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Dünya Kulüpler Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 3 Lig şampiyonluğu, 2 Copa del Rey kupaları ve 3 İspanyol Süper Kupası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.

Benzema'nın Real Madrid Forması İle İlk Anları

Kaynak: Dugout

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