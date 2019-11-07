Benzema’nin İlk Şampiyonlar Ligi Golü

07.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:13

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Aralık 2005'te Olympique Lyon formasıyla çıkan Karim Benzema, Rosenborg'u ağırladıkları maçın henüz 33. dakikasında bu turnuvadaki ilk golüne imza attı ve takimini 1-0 öne geçirdi.