Benzema’nin İlk Şampiyonlar Ligi Golü
Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına Aralık 2005’te Olympique Lyon formasıyla çıkan Karim Benzema, Rosenborg’u ağırladıkları maçın henüz 33. dakikasında bu turnuvadaki ilk golüne imza attı ve takimini 1-0 öne geçirdi.
07.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:13
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Aralık 2005'te Olympique Lyon formasıyla çıkan Karim Benzema, Rosenborg'u ağırladıkları maçın henüz 33. dakikasında bu turnuvadaki ilk golüne imza attı ve takimini 1-0 öne geçirdi.
Kaynak: Dugout