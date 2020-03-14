Bentonit Korona virüsüne ışık olabilir
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Maden, Ordu, Güncel

Bentonit Korona virüsüne ışık olabilir

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünyada binlerce ölüme neden olan Korona virüsü için Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Bentonit Uzman Maden Mühendisi Hamit Tecer'den ümit verici açıklama geldi.

14.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:27
Bentonit Korona virüsüne ışık olabilir

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünyada binlerce ölüme neden olan Korona virüsü için Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Bentonit Uzman Maden Mühendisi Hamit Tecer'den ümit verici açıklama geldi.


Dünyanın birçok ülkesine ihracatı gerçekleştirilen bentonit kilinin AIDS, kuş gribi ve gripte etkili olduğu öğrenilirken, İspanya'nın başkenti Madrid kentinde bulunan Ramn y Cajal Hastanesi doktorlarından Santiago Moreıno, virüsün HIV virüsüne çok benzediğini ve HIV tedavisinde kullanılan metotlarla yapılacağını bildirdi. Ayrıca Bezm-i Alem Üniversitesi fitoterapi profesörlerinden Murat Kartal özellikle zerdeçalın içerisinde bulunan kanser ve romatizmal hastalıkları, kalp damar hastalıklarında çok etkili olduğunu bilinen curcimin molekülüne değinerek bentonit ve curcumin karışımının hücrelere girişini önleyebileceğini bildirdi.


Konuyla alakalı açıklama yapan Bentonit Uzmanı Maden Mühendisi Hamit Tecer, "Bentonit kilinin değişik olan ilginç bir özelliği var ve bu zaten bilim çevreleri tarafından biliniyor. Bentonit çok yüksek negatif iyon özelliği taşıdığı için, içerisinde bulunan pozitif yüklü patojenlerin zararlı bakterileri ve tüm virüsler mıknatıs gibi çekerek vücuttan atma kabiliyeti çok yüksektir. Bu yüzden virüssel tedavilerde geniş olarak kullanılıyor. Tabii, bu biz söylemimizi ispat etmemiz için elimizde bir delil olması gerekir. Nanobit bentonit AIDS, kuş gribi ve gripte etkili olma ihtimalleri araştırıldığında bentonitin etkili olduğunu gösteriyor. Bentonit kilinin ve nanotik boyutunun küçük olduğunu biliyoruz. Bu kil yüzde 99,5 AIDS mikrobuna karşı direnç sağladığını ve vücut içerisindeki mikropları mıknatıs gibi dışarı atıyor ve dolayısı ile insanın hasta olmasını önlüyor. Aynı bentonitin yine insan gribinde yüzde 43,8 ile yüzde 99,8 etkili olduğu kanıtlanmıştır. AIDS virüsünde içerisinde bulunan maddeler korona virüsüne çok benzediği için bu bentonit ondada etkili olabilir. Bu nedenle bentonitin korona virüsünde çok etkili olacağını düşünüyorum. Türkiye'de çok sayıda kullanıcımız olduğundan dolayı ve bentonit kullanan vatandaşlarımız grip olmadıklarını söylüyorlar. Çünkü bentonit grip virüslerinin tümünde etkili oluyor. Dünya çağında ölümlere neden olan korona virüsü de bir şekilde mutasyona uğramış grip gibi ifade ediliyor. Sadece bu virüste kuluçka süresi biraz ve daha bulaşıcı olduğu için insanlarımızı tedirgin ediyor. Bentonit kili virüsleri sadece vücuttan attığı için değil aynı zamanda toksin, ağır metal, radyasyon, bakteri ve enfeksiyona karşıda çok etkili olduğunu görmekteyiz. Yani bentonit yiyen insanlarımızda duyarlılık, dirençlilik çok fazla artar" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Manşet

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