Bentonit kilinden kokteyl yaptılar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu
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Bentonit kilinden kokteyl yaptılar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Bentonit kilinden kokteyl yaptılar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletme, bentonit kilinden yapılan alkolsüz kokteylle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletme, bentonit kilinden yapılan alkolsüz kokteylle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda bulunan Miya Beach, bentonit kilinden yaptığı alkolsüz karışımla yerli ve yabancı turistlere sağlıklı bir tatil sunuyor. Bentonit kiliyle özel bir kokteyl yapan Miya Beach, karışımın ismini ise 'Koronasavar' koydu. Sağlığa faydalı ürünlerden biri olan bentonit kili ile yapılan kokteyl işletmede şimdiden yok satmaya başladı.

Highlight Hotel ve Miya beach sahibi Hamit Tecer, bentonit kilinin faydalarından bahsederek, "Bazıları bunun bir mizansen olduğunu düşünüyor olabilir ama hakikaten içerisinde bulunan bentonit kili, dünyada en eski bilinen virüslere ve bakterilere iyi geldiği biliniyor. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar da var. İlgi çok yüksek insanlar bunun bir mizah olduğunu düşünüyor. Bentonit kilini biraz araştırıp öğrenmeye başlayınca bunun bir mizah olmadığını, tarihte bu kilin vebayı yok etmek için kullanılan bir madde olduğunu görüyorlar" dedi. - MUĞLA

Bentonit kilinden kokteyl yaptılar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu
Bentonit kilinden kokteyl yaptılar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu
Bentonit kilinden kokteyl yaptılar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu
Bentonit kilinden kokteyl yaptılar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu
Bentonit kilinden kokteyl yaptılar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu
Bentonit kilinden kokteyl yaptılar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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