Benteke kimdir? Kaç yaşında? Özellikleri nedir?

Süper Lig'de ara transfer döneminde son güne girildi. Futbolseverler iddialara konu olan Benteke hakkında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Benteke kimdir? Kaç yaşında? Özellikleri ne?

Süper Lig'de ara transfer döneminde son güne girildi. Futbolseverler iddialara konu olan Benteke hakkında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Benteke kimdir? Kaç yaşında? Özellikleri ne? İşte detaylar haberimizde...

BENTEKE KİMDİR?

3 Aralık 1990 yılında Kinshasa'da dünyaya geldi. Belçika uyruklu yıldız futbolcu 190 cm boyunda ve forvet pozisyonunda oynuyor. Belçika Milli Takımı'nda 38 maça çıkan Benteke 15 gol kaydetti. Liverpool, Crystal Palace, Aston Villa, Genk, Standard Liège gibi kulüplerde forma giydi. Yıldız futbolcu bu sezon 17 maçta 4 gol, 1 asist ile oynadı.