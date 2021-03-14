Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (5)
14.03.2021 05:38 | Son Güncelleme: 14.03.2021 05:42
İKİSİDE TUTUKLANDIMuğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'yı (23) av tüfeği ile vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Serhat K. (25) ile zanlıya 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alınan E.D., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İKİSİDE TUTUKLANDI
Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'yı (23) av tüfeği ile vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Serhat K. (25) ile zanlıya 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alınan E.D., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
MİLAS(Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı