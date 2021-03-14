Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (5)

İKİSİDE TUTUKLANDIMuğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'yı (23) av tüfeği ile vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Serhat K. (25) ile zanlıya 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alınan E.D., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.