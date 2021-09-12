Bensu Soral ve Hakan Baş'ı buluşturan nikah!

2018 yılında Bensu Soral ile nikah masasına oturan Hakan Baş'ın dün akşam bir mekanda Mina Ceran ile samimi bir şekilde eğlendiği iddia edildi.

Bensu Soral ile Hakan Baş'tan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

Çift sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımda "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberler in içeriği gerçek dışıdır. Haber de adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haber dar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.

Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen Bensu Soral ile Hakan Baş'ın boşanma kararı aldığı iddia edilmiş, çift ise kesin bir dille yalanlamıştı.

DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİLER

Evliliklerinde sıkıntılı günler yaşayan çift dün akşam ortak arkadaşlarının düğününde bir araya geldi. Gece boyunca eğlenen çift, uzun süre sonra ilk kez yan yana görüntülendi. Soral ve Baş'ın buluşması sorunları aştılar şeklinde yorumlandı.

Hürriyet - Magazin Haberleri