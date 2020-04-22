Bensu Soral'dan şaşırtan yatırım Ticarete atılmaya karar veren güzel oyuncu Bensu Soral, dijital bir uygulamaya yatırım yaptığı iddia edildi. (Kaynak-Takvim)

Bensu Soral, eşi Hakan Baş'ın izinden gitti.& ; Birçok meslektaşı gibi ticarete atılan güzel oyuncu, şu anda 2 milyon kadın tarafından kullanılan 'Pepapp' isimli bir uygulamaya yatırım yaptı. Dijital dünyaya 100 bin dolar yatırım yaptığı iddia edilen Bensu Soral'ın en büyük destekçisi de eşi…& ;