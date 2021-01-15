Bensu Soral: Çocukları çok seviyorum ama...
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Bensu Soral: Çocukları çok seviyorum ama...

15.01.2021 07:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:03
Bensu Soral: Çocukları çok seviyorum ama...

Aracını park ederken objektife yansıyan oyuncu, "Arkadaşıma geldim" dedi.

Aracını park ederken objektife yansıyan oyuncu, "Arkadaşıma geldim" dedi. Günlerini nasıl geçirdiği sorulunca "Genelde evdeyim, bol bol spor yapıyorum. Arada arkadaşlarımla buluşuyorum" diyen Soral, gündeminde yeni bir proje olmadığını söyledi.

Bensu Soral, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna da "Çocukları çok seviyorum ama şimdilik düşünmüyorum" yanıtını verdi. Oyuncuya ayrıca Covid-19 aşısını yaptırıp yaptırmayacağı soruldu. Soral, "Aşılar öncelik sırasına göre yapılacakmış. Zamanı geldiğinde ben de yaptıracağım tabii ki" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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