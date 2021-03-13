Bensu'nun katili çok pişmanmış
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Bensu'nun katili çok pişmanmış

13.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:37
Bensu'nun katili çok pişmanmış

Bensu'nun katili çok pişmanmışMUĞLA'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'yı (23) çıkan tartışma sonrası tabancayla öldüren eski erkek arkadaşı Serhat K.'nin (Kantaş) (25), emniyetteki sorgusunda çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Bensu'nun katili çok pişmanmış

MUĞLA'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'yı (23) çıkan tartışma sonrası tabancayla öldüren eski erkek arkadaşı Serhat K.'nin (Kantaş) (25), emniyetteki sorgusunda çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.  

Olay, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki bir evde meydana geldi. Bensu Narlı ve eski erkek arkadaşı Serhat K. (Kantaş) arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Serhat K. (Kantaş) yanında bulunan tabancayı ateşleyip, Narlı'yı göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Serhat K. ise evi terk ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Narlı'nın cesedi, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat K.'yı (Kantaş) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri süren Serhat K.'nin sözlü ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

(Haber Kamera: MİLAS (Muğla),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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