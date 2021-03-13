Bensu Narlı cinayetine Aydınlı başkanlardan tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bensu Narlı cinayetine Aydınlı başkanlardan tepki

13.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:32
Bensu Narlı cinayetine Aydınlı başkanlardan tepki

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen Bensu Narlı cinayetinin ardından Aydınlı başkanlardan tepki mesajları geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen Bensu Narlı cinayetinin ardından Aydınlı başkanlardan tepki mesajları geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde sevgilisi olduğu iddia edilen Serhat K. tarafından göğsünden vurularak öldürülen Bensu Narlı cinayetinin ardından, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'dan da tepki mesajları gelmeye devam ediyor. Kıskançlık bahanesiyle öldürülen 23 yaşındaki Narlı için mesaj yayınlayan Aydınlı başkanlar, kadın cinayetlerine de dikkat çekti.

Her fırsatta İstanbul Sözleşmesi'nin tam uygulanması gerektiğine dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Bir kadın daha hayattan koparıldı. Muğla'da yaşayan 23 yaşındaki Bensu Narlı kıskançlık bahanesiyle Serhat K. tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. Kadın cinayetlerine karşı yasalarımızla ve duruşumuzla mücadele etmek ortak sorumluluğumuzdur" dedi.

"Başkanlardan ortak mesaj"

Bensu Narlı, cinayetinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan belediye başkanları yayınladıkları mesajlarında ortak tepki vererek kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Bensu Narlı, gencecik, hayalleri olan bir kadın daha kıskançlık bahanesiyle bir erkek tarafından katledildi. Çok üzgünüz" dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "Bir kadın daha hayattan koparıldı. Muğla'da yaşayan 23 yaşındaki Bensu Narlı kıskançlık bahanesiyle Serhat Kantaş tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. Yeter artık bitsin bu vahşet" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Bensu Narlı 23 yaşında; kendisine takıntılı bir erkek tarafından katledildi. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Kadın cinayetlerinin önüne geçmenin yolu ceza-i yaptırımların ağırlaştırılması ve toplumun tamamının bu hususta sürdürülebilir hayat boyu eğitim almasıdır. Ancak bunu uygularsak Bensu'ların yaşamasını sağlarız" dedi. - AYDIN

Bensu Narlı cinayetine Aydınlı başkanlardan tepki
Bensu Narlı cinayetine Aydınlı başkanlardan tepki
Bensu Narlı cinayetine Aydınlı başkanlardan tepki
Bensu Narlı cinayetine Aydınlı başkanlardan tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Demet Akbağ Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Caner Erkin Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bensu Narlı cinayetine Aydınlı başkanlardan tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 15:36:36. #1.16#
title