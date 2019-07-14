BenQ'nun Profesyonellere Yönelik 27 İnçlik 2K Monitörü Ortaya Çıktı

İş monitörlere gelince, hepsi birbirinden farklı olabiliyor. Genel kullanımlar için mükemmel çalışan monitörler mevcut, bunun yanı sıra yüksek yenileme hızlarına ve hızlı tepki sürelerine sahip olan oyunculara yönelik monitörler de var. Bunların da yanında profesyonel fotoğrafçılar için tasarlanmış renkleri olabildiğince doğru gösteren monitörler mevcut.

Eğer buraya kadar monitör çeşitleri hakkındaki her şey tamamsa, biraz da BenQ'nun yeni monitörü PhotoVue SW270C'den bahsedelim. Şirketin internet sitesinde yer alan yeni monitör, 27 inç bir ekrana sahip olacak ve yalnızca 2K çözünürlük sunacak ancak bunun bir güzel yanı ise pahalı 4K monitörlerden daha uygun fiyatla kaliteli bir görüntü elde etmek mümkün olacak.

BenQ internet sitesinde yer alan bilgilere göre, PhotoVue SW270C, %99 Adobe RGB renk alanına sahip olacak ve süper geniş renk aralıklarına sahip olacak. Monitör aynı zamanda grafik kartının hiçbir özelliğine dokunmadan renkleri ve görüntüyü baştan yapılandıracak. Monitörün aynı zamanda bir USB-C portu olacak, bu şekilde monitör dizüstü bilgisayara bağlanabilecek ve aynı zamanda şarj edilebilecek.

Monitörde bir adet HDMI 2.0 portu, bir adet DisplayPort, iki tane USB 3.1 bağlantı noktası ve bir adet SD kart okuyucu yer alacak. Monitör şu anda BenQ'nun internet sitesinde satın alınabilir durumda olmasa da çeşitli bazı internet sitelerinde satın alınabilir durumda.