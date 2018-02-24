Benq, 4k Sinemayı Evlere Getiriyor

DLP projektörlerde global lider BenQ, 4K UHD HDR Kompakt Projektör modeli W1700 ile 8,3 milyon piksel ve 4K UHD performansı sağlayan ev sinema projektörünü tanıttı. Biz de CHIP Online olarak lansmandaki yerimizi aldık ve etkinliği sizlere canlı olarak aktardık. Etkinliğin hemen arkasından konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için ise mikrofonumuzu BenQ Türkiye Ülke Satış Müdürü Ergin Yavuzol'a uzattık. Yayın tekrarını hemen yukarıdaki videoda izleyebilir, röportaj içinse videonun son bölümüne göz atabilirsiniz.

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BenQ projektörleri 8 yıldır DLP Projektörler arasında birinciliğini koruyarak yıllardır en iyi performans gösteren ekipmanlar arasında yerini aldı. DLP'nin dünyanın dört bir yanındaki IMAX sinemaların tamamında kullanıldığı düşünülürse, bu özelliğin önemi bir kez daha anlaşılıyor. BenQ DLP projektörler, evinizde size gerçek sinema keyfini yaşatan ve sinemadaki aynı detay seviyesini sağlamak üzere gerçek 4K UHD Çözünürlük, gelişmiş HDR Performansı ile endüstrinin en yüksek sinematik renk doğruluğunu sağlayan CinematicColor™ Teknolojisine sahiptir.

BenQ Türkiye Ülke Satış Müdürü Ergin Yavuzol, konuyla ilgili olarak "BenQ'nun W1700 4K HDR ev sinema projektörü ile dijital sinema teknolojisindeki liderliğimizin devamı olmakla birlikte, 4K UHD teknolojimizle evde gerçek sinema keyfinin dönüştürülmesinin ilk adımı," dedi. "Şimdi herkes gelişmiş ses ve görseller ile HDR'ın muazzam özelliklerini evlerinde yaşayarak gerçek sinema keyfine en yakın bir deneyim elde edebilir."

Etkiliyeci ve Gerçekçi Ev Sinema Keyfi için 4K HDR Görsel Kalite

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BenQ W1700 4K HDR ev sinema projektörü, benzersiz bir izleme deneyimi sağlayan daha yüksek parlaklık ve kontrast aralığı için 4K UHD görsel kaliteyi desteklemek üzere projektöre göre optimize edilmiş Yüksek Dinamik Aralığı (HDR 10) sağlar. Ayrıca doğal HDR renk ve ton eşleştirme ile otomatik HDR optimizasyonu sayesinde yaşam kadar gerçek görseller sağlıyor. Sonuç olarak sizi, en ufak ayrıntıların bile görünebilir farklı bir dünya yaşatan dijital bir sinema deneyimi elde ediyorsunuz.

W1700 gerçek 8,3 milyon piksel 4K UHD çözünürlük için 3840 X 2160 farklı piksel üretebiliyor. Tek çip DMD DLP teknolojisi, 1080p Full HD den çok daha küçük piksellere sahip 4K için son derece kritik olan panel hizalama sorunları nedeniyle oluşabilecek görüntü kirliliklerini ortadan kaldırarak son derece keskin görüntü ve renk doğruluğu sağlıyor.

CinematicColor™ teknolojisi ile görüntüleri mükemmel görsellere dönüştürüyor

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W1700 4K UHD HDR projektörleri film yapımcılarının ve görüntü yönetmenlerinin karar verdiği orijinal renk üretimini evinizin konforunda sağlamak üzere özel BenQ CinematicColor™ teknolojisi ve özel DLP renk tekeri ile tasarlanmıştır. CinematicColor™ Teknolojisi ışığın geldiği noktadan başlar; burada BenQ, mükemmel renk sıcaklığı için son derece sıkı dalga formu analizi ile son teknoloji ışık kaynaklarından yararlanır. Bu ışığı muazzam bir hassasiyetle kontrol eden BenQ projektörlerin optik-mekanik yapısı, ışın taşmasını engellemek ve son derece detaylı görüntüler elde etmek üzere üstün parlaklık kontrast performansı elde etmek üzere özel ısı dirençli mat siyah boya ile kapatılmıştır. Referans dalga uzunluklarını nanometre seviyesinde kullanan BenQ mühendisleri, tekerlek açısını ve RGBRGB renk tekerleğinin kaplamalarını oluşturmak üzere, ideal renk doğruluğunu, parlaklığını oluşturmak ve CinematicColor™ teknolojisinin kusursuz renk performansını elde etmek üzere son derece titiz şekilde çalışmaktadır.

W1700 ile kişisel sinemanızda 4K Film Keyfi

W1700 4K UHD HDR ev sineması projektörü ev kullanıcısı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve salonunuzu kişisel 4K çözünürlüklü sinema salonuna dönüştürmek için en ideal. Projektör şık ve kompakt tasarımı sayesinde bulunduğu yere mükemmel uyum sağlar. Son derece basit bir kuruluma sahip olan cihaz istediğiniz anda, keyifli sinema deneyimi sağlamaya hazırdır. Sorunsuz bir izleme deneyimi sağlamak üzere otomatik otomatik yatay düzeltme ve 1,2 kat zoom özellikleriye donatılmıştır. Google Chromecast veya Amazon Fire TV Stick gibi HDMI ara parçası bağlanarak anında TV programları, filmler, spor karşılaşmaları ve hatta bilgisayar oyunları 4K projektörden yansıtılabilir.

Tavsiye edilen Satış fiyatı 1669 Dolar (7499 TL) fiyatla sunulan W1700 ev sinema projektörünü satın alıp kişisel sinema salonunuzu oluşturabilirsiniz.