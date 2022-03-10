Barcelona - Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bunun akabinde GS taraftarları, Benoit Bastien kimdir? Barcelona - Galatasaray maçı hakemi Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Benoît Bastien kimdir, hayatı ve biyografisi nedir?

BENOİT BASTİEN KİMDİR?

Benoît Bastien (d. 17 Nisan 1983), Fransız futbol hakemidir. Kariyerine 2009 yılında başlamıştır. Genellikle Ligue 1 karşılaşmalarında görevlendirilen Bastian, 2014 yılından itibaren uluslararası karşılaşmalarda da görevlendirilmektedir.

Benoît Bastien doğum tarihi : 17 Nisan 1983

Benoît Bastien kaç yaşında : 38 yaşında

Benoît Bastien nereli : Fransa

Benoît Bastien mesleği ne : Hakem

Fransız hakem 20 Ekim 2016'da oynanan, Manchester United'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi grup maçında da görev almıştır.

Benoît Bastien, 10 Mart Perşembe günü Barcelona-Galatasaray maçını yönetecek.

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