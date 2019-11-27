Bennu Yıldırımlar doğumgününde hayvan barınağını ziyaret etti

27.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:56

Doğa aşkıyla bilinen ve her fırsatta hayvanlara olan sevgisini dile getiren Yıldırımlar, bakıma muhtaç hayvanların hikayelerini dernek kurucusu Oflaz'dan dinledi.

Tüm gününü hayvanlarla huzurla geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, olanağı olan herkesi maddi ve manevi açıdan destek olmaya davet etti.

Kaynak: Bültenler