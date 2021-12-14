Bennett, Almanya'nın yeni Başbakanı Scholz'u İsrail'e davet etti - Haberler
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Bennett, Almanya'nın yeni Başbakanı Scholz'u İsrail'e davet etti

Bennett, Almanya'nın yeni Başbakanı Scholz'u İsrail'e davet etti
AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Almanya'da yakın zamanda göreve başlayan Başbakan Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Almanya'da yakın zamanda göreve başlayan Başbakan Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bennett ve Sholz, iki ülke arasında ekonomi, diplomasi ve güvenlik alanlarındaki verimli iş birliğini sürdürmeyi kararlaştırdı.

İki liderin, İran'ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesine yönelik çabaların önemini de ele aldıkları kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Bennett'ın Almanya'nın yeni Başbakanı Sholz'a İsrail'in güvenliliğine bağlılığı için teşekkür ettiği ve ülkesine davet ettiği aktarıldı.

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AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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