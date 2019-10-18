Benli: Sigorta sektörünün büyümesi devlete, kurumlara, işletmelere ve kişilere ayrı ayrı katma...

18.10.2019 18:13

Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli sigorta ve emeklilik sektörlerinin büyümesi devlete, kurumlara, işletmelere ve kişilere ayrı ayrı katma değer sağlayacağını vurgulayarak, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kuruluşuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sektör adına büyük önem taşıdığını belirten Benli, Türkiye'de 62 adet sigorta ve emeklilik şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğünün 200 milyar liraya ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

"GSMH'nin 35 katı teminat sunan sektörümüz geçen yıl 36 milyar lira tazminat ödemesi yaptı. Önemli bir işlevi ve tetikleyici bir fonksiyon üstlenmesine rağmen sigorta ve emeklilik sektörlerinin şu anda hak ettikleri yerde olmadığını her açıklamamızda dile getirerek altını çiziyoruz. Bu konu Hazine ve Maliye Bakanlığımızın da gündemindeydi; dengeli ve derinliği olan bir finansal piyasa için de banka dışı finansal sistemin büyütülmesi öncelikli konular arasında yer alıyordu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kurulması da bu anlamda atılmış önemli bir adım ve sektör olarak uzun zamandır beklediğimiz olumlu bir gelişmedir."Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun hızlı ve etkin kararlar alacağını ve bu durumun sektöre olumlu yansıyacağını belirten Benli, "Özerk bir kurum olması nedeniyle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun özellikle ikincil düzenlemelerde hızlı karar alacağını düşünüyoruz. Bankacılık sektöründe BDDK'nın üstlendiği rolü sektörümüz için üstlenerek sigorta ve emeklilik sektörlerini büyütecektir." dedi.Sigorta ve emeklilik sektörlerinin bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Benli, sigortacılık sektörünün büyümesi gerektiğini ve bunu sadece teminat yönüyle değil aynı zamanda sağlanacak fon arzı yönüyle de olması gerektiğini vurgulayarak, şu örneği verdi:

"Otomatik Katılım ile birlikte BES tarafında 10 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşıldı ancak kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik uygulamalarıyla yıllık fon büyüklüğü 50-60 milyar lira düzeyine ulaşması hedefleniyor. Bu emeklilikte bireye sağlanan faydanın yanı sıra finans piyasaları için orta ve uzun vadeli uygun maliyetli kaynak anlamına da geliyor. Dolayısıyla sektörlerimizin büyümesi devlete, kurumlara, işletmelere ve kişilere ayrı ayrı katma değer sağlayacaktır."

Kaynak: DHA

- İstanbul