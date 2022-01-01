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Benli'den sağlık çalışanlarına yılbaşı ziyareti

Benli'den sağlık çalışanlarına yılbaşı ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

KAYSERİ (İHA) - İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu ile birlikte Kayseri Devlet Hastanesini ziyaret ederek, görevi başındaki sağlık çalışanlarının yeni yıllarını tebrik etti. Daha sonra Kocasinan 7 Nolu Ecz. Cem Seyhan Acil Sağlık İstasyonuna geçen Benli, burada telsizle anons ederek, 112 çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Benli buradaki ziyaretinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde de sağlık çalışanlarını ziyaret etti. - KAYSERİ

Benli'den sağlık çalışanlarına yılbaşı ziyareti

Benli'den sağlık çalışanlarına yılbaşı ziyareti

Benli'den sağlık çalışanlarına yılbaşı ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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