Benlerinizde Ortaya Çıkan Değişimlere Dikkat!

"Vücuttaki benler yani nevüslerin oluşumları, görünümleri ve takipleri açısından önemlidir." açıklamasında bulunan Dr. Yelda Bice, "Birçok ben doğumdan itibaren mevcut olup zamanla kapladığı alan, görünüm açısından değişiklikler gösterebilmektedir. Benlerin görünümündeki bu değişiklikler her zaman aksi bir durumu göstermemekle birlikte takip gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır." dedi. Benlerde ortaya çıkan değişimlere de değinen Bice, sözlerine şöyle devam etti: "Benlerde büyüme ya da küçülme, renklerinde koyulaşma ya da açılma, kanama, tekrarlayan yara ya da tahribatın olması gibi durumlarda, benlerin özellikle incelenme ve bazen de cerrahi olarak alınmaları gerekebilmektedir."

BENLERİNİZDE BÜYÜME YA DA KÜÇÜLME VARSA!



Benlerde ortaya çıkan değişimlerin kişiler tarafından gözlemlenmesi ve takip edilmesi gerektiğinin önemle altını çizen Yelda Bice "Benlerde büyüme ya da küçülme, renklerinde koyulaşma ya da açılma, kanama, tekrarlayan yara ya da tahribatın olması gibi durumlarda, benlerin özellikle incelenme ve bazen de cerrahi olarak alınmaları gerekebilmektedir. Benlere sahip bireyler bu açıdan kendi takiplerini yaptıkları gibi en azından yılda bir kez dermatoloji uzmanları tarafından dermatoskop dediğimiz benleri büyüterek inceleyen cihazlarla da takip edilmelidir. Bu değerlendirmelerin sonunda şüpheli bulunan nevüsler yani benleri cerrahi olarak çıkarabiliyoruz. Çıkarılan benleri de patoloji de inceleyerek tanılarını koyabiliyoruz." İfadelerini kullandı.

"UYGUN MÜDAHALE İLE İZ KALMAMAKTADIR"

"Toplumda bu konuda bilinen en büyük yanlış benlere dokunulmamalıdır şeklindedir." Diye konuşan Dr. Bice sözlerine şunları ekledi: " Ancak bu yanlış bir inanıştır. Yapı ve form olarak şüpheli bulunan benler mutlaka çıkarılmalıdır. Bununla beraber kozmetik açıdan kişiyi rahatsız eden yâda tahriş olabilecek bölgelerde olan benleri de şüpheli bulmasak da cerrahi ya da lazerlerle müdahale ederek alabilmekteyiz. Benlerin alınması sonrası izler, alınan bölge ya da benin büyüklüğüne ve kişinin yara iyileşmesine göre değişebilmektedir. Ancak uygun şekilde yapılan bu müdahalelerle bu ihtimal oldukça düşürülmektedir. Ayrıca tıpta kullandığımız yeni teknolojiler ile cerrahi ya da başka sebeplerle oluşabilen yara ve izlere lazerli uygulamalarla müdahale edip izleri azaltıp, daha az görünür hale getirebilmekteyiz."



