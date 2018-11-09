Benkiran'dan "Fas'ı Parçalamak İsteyenler Var" İddiası

Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, "muhtemelen yabancı odaklarla iş birliği içinde ülkeyi parçalamak isteyenler" olduğunu söyledi.

Fas'ta iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski Genel Sekreteri Benkiran, partisinin başkent Rabat'ta düzenlediği programda, isim vermeden Fas'ı parçalamak isteyenler olduğunu iddia etti.

Benkiran, "Devleti ortadan kaldırmak için çalışan bazı manipülatörler var. Niyetleri kötü ve olumsuz bazı muhalifler var. Muhtemelen yabancı odaklarla iş birliği içindeler. Er ya da geç bunlar ortaya çıkacak. Halk, İslami aidiyetine, vatan birliğine ve toprağına bağlı olduğu sürece Allah bu kişilere fırsat vermez." diye konuştu.

Benkiran ayrıca Arap Baharı sürecinde Fas Kralı 6. Muhammed'in erken seçim kararı ve yaptığı anayasa reformuyla ülkenin büyük bir tehlikeden korunmasında önemli rol oynadığını kaydetti.