Benjamin The Elephant Filmi
Benjamin the Elephant filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Benjamin the Elephant filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Alman menşeli filmin yönetmenliğini Tim Trachte üstlenirken senaryosunu Bettina Börgerding ve Elfie Donnelly kaleme alıyor.
Yönetmen: Tim Trachte
Senaryo: Bettina Börgerding, Elfie Donnelly
Oyuncular: Heike Makatsch, Manuel Santos Gelke, Tim Oliver Schultz, Friedrich von Thun, Liane Forestieri, Max von Thun, Johannes Suhm, Dieter Hallervorden, Uwe Ochsenknecht, Annette Frier, Piet Fuchs , Klaas Heufer-Umlauf, Petra Nadolny, Armin Rohde, Alexander Schubert, Axel Stein , Siegfried Terpoorten, Christian Skibinski
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: Benjamin Blümchen
Yapımcı Firma: Fish Blowing Bubbles
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: Almanca
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 13.09.2019
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