Benjamin The Elephant Filmi

Benjamin The Elephant Filmi

Benjamin the Elephant filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Benjamin the Elephant filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

31.07.2019 16:54
Benjamin The Elephant Filmi

Alman menşeli filmin yönetmenliğini Tim Trachte üstlenirken senaryosunu Bettina Börgerding ve Elfie Donnelly kaleme alıyor.


Yönetmen: Tim Trachte
Senaryo: Bettina Börgerding, Elfie Donnelly
Oyuncular: Heike Makatsch, Manuel Santos Gelke, Tim Oliver Schultz, Friedrich von Thun, Liane Forestieri, Max von Thun, Johannes Suhm, Dieter Hallervorden, Uwe Ochsenknecht, Annette Frier, Piet Fuchs , Klaas Heufer-Umlauf, Petra Nadolny, Armin Rohde, Alexander Schubert, Axel Stein , Siegfried Terpoorten, Christian Skibinski
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: Benjamin Blümchen
Yapımcı Firma: Fish Blowing Bubbles
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: Almanca
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 13.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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