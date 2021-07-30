Benjamin Stambouli: "Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek"
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Benjamin Stambouli: "Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek"

Benjamin Stambouli: 'Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un yeni transferi Benjamin Stambouli, "Çok yüksek potansiyele yüksek bir takımız ve hedefimiz ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek" dedi.

Adana Demirspor'un yeni transferi Benjamin Stambouli, "Çok yüksek potansiyele yüksek bir takımız ve hedefimiz ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek" dedi.

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerde günde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde günde çift antrenmanla hazırlıklarına devam eden mavi şimşeklerin yeni transferi orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Taraftarların mesajlarına teşekkür eden 30 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum hepsine vermiş olduk oldukları mesajlar için. Bir an önce sahaya çıkıp onlar adına oynamak istiyorum. Çok yüksek potansiyele yüksek bir takımız ve hedefimiz ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"Umarım çok güzel olacak"

Takım arkadaşları tarafından sıcak karşılandığını söyleyen Stambouli, "Adana Demirspor hakkında bilgi aldım. Geçen sene şampiyon olduğunu biliyorum. Bu da başarılı bir takım olduğunu gösteriyor. Türkiye hakkında ise, Türkiye'de sadece Şampiyonlar Ligi maçı oynamıştım. Onun için çok bilgim yoktu fakat şimdiye kadar gördüğüm her şey çok güzel gidiyor. Umarım çok güzel olacak. Takım arkadaşlarımdan gerçekten çok sıcak bir karşılama oldu. Umarım onlarla beraber saha içerisinde birlik olup elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı. - BOLU

Benjamin Stambouli: 'Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek'
Benjamin Stambouli: 'Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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