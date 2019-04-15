Benjamin Button Kadınları' Yıllar Sonra Okula Döndü

BENJAMİN Button Kadınları Grubu (BB) Altınbaş Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yıllar sonra okula döndü. Üniversitenin Mahmutbey kampüsünde düzenlenen 'okula dönüş' etkinliğinde bir araya gelen farklı sektörlerden 45 kadın eski günleri anarak, özlem giderdi.

Adını Benjamin Button filminden esinlenerek alan gruptaki kadınlar, Altınbaş Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 'okula dönüş' programı düzenledi. Program ile üniversiteyi bitirdikten yıllar sonra o günlere dönmek ve bir yurt gecesi deneyimi yaşamak hedeflendi.

İki gün süren etkinlik 'Sosyal Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik' dersiyle başladı. Ardından 'Uygarlık Tarihinin Son Yüz Yılının Seyri' ve 'Kuşaklar Arası İletişim' dersi alan kadınlar geceyi geçirmek için üniversitenin yurduna yerleşti. Yurtta odalara rastgele yerleştirilen kadınlar, film izleyerek geceyi noktaladı. Etkinlik sabah kahvaltısıyla son buldu.

Grup üyesi 125 kadının bir kısmı emekli, devlet memuru bir kısmı ise özel sektörde hala çalışıyor. Yaş aldıkça genç ve enerjik kaldıklarını ifade eden kadınlar yaşamı olduğu gibi kucaklayıp, hayat boyu çalışmanın önemini vurguladı.

ÜNİVERSİTE GÜNLERİNİ YAŞATMAK İÇİN ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Altınbaş Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Özgür İnandım, "Hepimiz üniversiteyi bitirdikten sonra 'okulu çok özledim, okul zamanında şöyle eğlenirdik, bunu yapardık' diye konuşuyoruz. Aslında bugün onu yaşatmak için etkinliği düzenledik. Etkinlikte kadınlar 3 ders görecek. Dersin ardından eğitimin en güzel tarafı yurt akşamlarıdır. Bu deneyimi de yaşayacağız. Farklı sektörlerden 45 kadın konuğumuz olacak. Grupta kadınlar arasında sinerji oluşturmak için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Biz de bu grubun içerisindeyiz, üniversite ayağında bu sinerjiye destek olsun diye etkinliğe ev sahipliği yaptık" dedi.

AYLİN OLSUN: ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Profesyonel Kadın Yöneticiler Derneği (PWN) İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Olsun ise, "Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum, sonra İktisat üzerine master yaptım. Mezuniyetimin üzerinden 25 yıl geçti. Farklı alanlarda ve yaş grubundan kadınlar bir araya geliyor. Öğrenmenin yaşı yok, değişik bir deneyim olacak. 25 senede üniversite hayatında neler değişmiş onu görmek heyecan verici. Kadınların cesareti ve hayalleri olsun istiyorum. Kendimize zaman ayırıp, kendimizi tanımalıyız. Her şey hayalle başlıyor" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLİKTEN ALIŞKANLIK AJANDAMI EN ÖN SIRAYA KOYDUM"

28 yıl sonra üniversiteye döndüğünü belirten Benjamin Button Kadınları Grubu Kurucusu ve Ünsped Gümrük Müşavirliği İletişim Müdürü Fazilet Patır da, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olduğunu söyledi. Heyecanlı olduğunu aktararak öğrencilik yıllarını anlatan Patır, "Yine erken gelip o yıllarda yaptığım gibi en ön sıraya ajandamı koydum, bu bir alışkanlıktı. Eğitim dönemim başarı dolu geçti. Oradan kalan alışkanlık diye kendi kendime güldüm. Bu çalışmanın sürdürülebilir olacağını düşünüyorum.

BENJAMİN BUTTON KADINLARI GRUBU NASIL KURULDU?

Patır, "2013 yılında çalıştığım şirkette küçük bir kadın grubu oluşturduk. Çok güzel çalışmalar yaptık. Buradaki konuşmacıları dışarıdakilerin tanımasını istedim. 5 Şubat 2017 tarihinde 20 kişiyle başladığımız mini kahvaltının dönüştüğü nokta; Benjamin Button Kadınları Grubu oldu. Bu kahvaltıyı tekrar edelim diye konuştuk ve genç bir arkadaşımız Benjamin Button filmini izlemişti. Film yaşamın ters döngüsünü anlatıyordu. Bundan etkilenip WhatsApp grubu kurduk. Yaş alan ama yaşlanmayan, tecrübelerimizi birbirimize verebileceğimiz sektör deneyimleri yüksek kadınlardan kurulu bir grubuz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte kadınlara 'sosyal girişimcilik ve sürdürülebilirlik' dersini veren Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Dicle Yurdakul ise, "Kesinlikle çok önemli bir etkinlik. Çalışmalarıma kadın girişimciliği alanında ağırlık veriyorum. Burada girişimci ruhlu, toplumsal fayda odaklı inanılmaz güzel bir kitle var. Üniversitemizin girişimciliğe giderek daha fazla önem vermesi de ayrıca önemli" dedi.

BURCU KÖSEM: BURADA OLMAK GURUR VE ONUR VERİCİ

Dünya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Burcu Kösem de, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olduğunu belirterek, "Eğitim almayı seviyorum, üniversite hayatım uzun sürdü. Bugün burada olmak gurur ve onur verici. Özellikle akşam yurtta öğrencilerle bir arada olmak daha güzel. Ben hiç yurtta kalmadım, bugün ilk defa onlarla birlikte yurtta kalmanın heyecanını yaşıyorum. Öğretim üyelerinden de dersler alacağız. 'İşleyen demir pas tutmaz' diye bir söz var. Ben genç kalıyorsam buna borçluyum, sürekli enerjik bir hayatım var. İşten sonra boş kalan zamanlarımı da çeşitli aktivitelerle geçiyorum" diye konuştu. - İstanbul

Kaynak: DHA