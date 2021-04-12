Benin'deki gözlem misyonu, cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığını duyurdu
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Benin'deki gözlem misyonu, cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığını duyurdu

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Benin'deki gözlem misyonu, cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığını duyurdu

Benin'deki cumhurbaşkanı seçimini takip eden gözlem misyonu, bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığını açıkladı.

Benin'deki cumhurbaşkanı seçimini takip eden gözlem misyonu, bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığını açıkladı.

Sivil toplum kuruluşlarının görevlendirdiği gözlem misyonu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Couffo, Atacora, Borgou ve Plateau gibi bölgelerdeki bazı oy sandıklarında belirlenen sayıdan fazla oy kullanıldığı, gözlemcilere ve seçmenlere baskı uygulandığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca bazı seçim sandıklarında oy verme işleminin bile gerçekleşmediğine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı seçiminin dün düzenlenen ilk turunda mevcut Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Corentin Kohoue ve Alassane Soumanou ile yarıştı. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50 barajını geçememesi halinde, seçimin ikinci turu 9 Mayıs'ta yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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