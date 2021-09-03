Benin'de Kovid-19 aşısı olmayan çalışanlar toplantılara katılamayacak
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Benin'de Kovid-19 aşısı olmayan çalışanlar toplantılara katılamayacak

Benin'de Kovid-19 aşısı olmayan çalışanlar toplantılara katılamayacak
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Benin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan kamu ve özel sektör çalışanlarının seminer ya da forum gibi hiçbir toplantıya katılamayacağı duyuruldu.

Benin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan kamu ve özel sektör çalışanlarının seminer ya da forum gibi hiçbir toplantıya katılamayacağı duyuruldu.

Bakanlar Kurulundan sonra yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan yeni tedbirler kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, doktor, eczacı, hasta bakıcı gibi sağlık sektörü çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirildiği kaydedildi.

Aşı olmayan kamu ve özel sektör çalışanlarının ise seminer, atölye, forum gibi kalabalık toplantılara katılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, 18 yaş üstü tüm bireylere aşı olmaları çağrısında bulunuldu.

Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip Benin'de, bugüne kadar 15 bin 932 kişi Kovid-19'a yakalandı, 131 kişi yaşamını yitirdi.

Sinovac, J&J ve AstraZeneca aşılarının kullanıldığı ülkede bugüne kadar 120 bin 333 kişi aşı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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