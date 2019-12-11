Benin'de korsanların kaçırdığı 9 Filipinli denizci 35 gün sonra özgürlüğe kavuştu

11.12.2019 05:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 05:12

Gine Körfezi'nde yer alan Batı Afrika ülkesi Benin'de korsanlarca kaçırılan 9 denizcinin 35 gün sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Yerel basının Norveç Deniz İşleri Müdürlüğüne dayandırdığı haberde, kasım başında Benin sularında seyreden Norveç menşeli Bonita isimli kargo gemisinden korsanlar tarafından kaçırılan 9 mürettebatın, 35 gün sonra özgürlüklerine kavuştuğu belirtildi.

Haberde, Filipin vatandaşı oldukları öğrenilen denizcilerin zarar görmeden ailelerine teslim edildiği ifade edildi.

Öte yandan geminin sahibi Ugland firması da mürettebatın cuma günü serbest bırakıldığını açıklayarak kaçıranların ailelerine kavuştuğuna ilişkin paylaştığı görüntülerle bilgiyi doğruladı.

- Dünyanın en tehlikeli körfezi

Korsan saldırılarla adından söz ettiren Gine Körfezi dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Körfezde Gabon, Ekvador Ginesi, Kamerun, Nijerya, Benin, Gana, Fildişi Kıyısı ve Liberya yer alıyor.

Kasım ayının ilk haftasında Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeli kargo gemisine korsanlar saldırı düzenlenmiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı kaçırmıştı.

Temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

Kaynak: AA