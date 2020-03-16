Benin'de ilk koronavirüs vakası görüldü
Batı Afrika ülkesi Benin'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
16.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:46
Batı Afrika ülkesi Benin'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, 12 Mart'ta Belçika üzerinden Benin'e gelen 49 yaşındaki Burkina Faso vatandaşına yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Sağlık Bakanlığı kaynakları vakanın karantina altına alındığını ve durumunun stabil olduğunu belirtti.
Benin'deki vakayla Afrika kıtasında Kovid-19 görülen ülke sayısı 29'a çıktı.
Kıtada virüs nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi.
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Kaynak: AA