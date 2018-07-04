Benin'de Abomey Kralı Agoli-Agbo Öldü

Benin'deki Abomey Kralı Agoli-Agbo Dedjalagni 87 yaşında hayatını kaybetti.

Benin basınındaki haberlere göre, 2010 yılında kral olan Agoli-Agbo dün yaşamını yitirdi ancak gelenekler uyarınca ölüm nedeni açıklanmadı.

Cumhuriyetle yönetilen ülkenin en sevilen yerel krallarından olan Agoli-Agbo, kral olmadan önce polis memuruydu. Burnunun üzerine metal bir toz maskesi giyen Kral, törenlere hamak üzerinde taşınarak katılıyordu.

Ataları Fransızlara karşı bağımsızlık savaşındaki mücadeleyle tanınan Kral'ın kendine ait bir maiyeti ve başbakanı bulunuyordu.

Siyasetçilerin saygı gösterdiği ve seçim dönemlerinde ziyaret ettiği Kral'a yakın zamanda Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve eski Cumhurbaşkanı Boni Yayi ziyarette bulunmuştu.

Benin'de fiziki bir krallık yönetmeyen ancak toplumsal olarak önemli bir rol üstlenen krallar, yönetime krizlerin çözülmesinde yardımcı oluyor.