Benin açıklarında kaçırılan 15 denizci serbest bırakıldı

Benin açıklarında geçtiğimiz ay Malta bayraklı tankerden korsanlar tarafından kaçırılan 15 denizcinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Benin açıklarında geçtiğimiz ay Malta bayraklı tankerden korsanlar tarafından kaçırılan 15 denizcinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Benin açıklarında geçtiğimiz ay Davide B isimli Malta bayraklı tankerdeki 15 mürettebat korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Gemiyi işleten Hollandalı şirket de Poli Tankers tarafından yapılan açıklamada, kaçırılan mürettebatın serbest bırakıldığı ve güvende oldukları belirtildi.

Korsanlar, 11 Mart'ta Letonya'nın başkenti Riga'dan Nijerya'nın Lagos kentine giden tankere Benin açıklarında saldırmış ve 15 mürettebatı kaçırmıştı. Tankerde Romanya, Ukrayna ve Filipinler vatandaşlarından oluşan 21 kişilik mürettebat yer alıyordu. - PORTO NOVO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı