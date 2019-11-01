BENİMLE SÜSLÜ VE SÜMÜKLÜ BİR GÜN??EVDE SAÇ BAKIMI BİZİM İŞİMİZ?????????

01.11.2019 16:58

Allahın cezası kanepeden kalkıyor, sümüklerimi siliyor ve hayata dönüyorum! Benimle bir gün başlasın! Evde saç bakımı da yaptım ilgililere duyrulur. Saçları nasıl daha parlak ve canlı bir hale getiririz, evde saç bakımının kralı nasıl yapılır hepsi bu videoda mevcut. Benimle Süslü ve Sümüklü Bir Gün! Evde Saç Bakımı Bizim İşimiz! gibi yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma buradan abone olabilirsiniz

Kaynak: Youtube